Skeleton, passo indietro per le azzurre nella terza prova del singolo. Tabitha Stoecker fa il vuoto

Tabitha Stoecker ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova in vista della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano la britannica ha fatto il vuoto, con la Germania che sta iniziando ad alzare i giri del motore e si porta nelle posizioni alte della classifica. Passo indietro, invece, per le azzurre.

Tabitha Stoecker ha impressionato facendo fermare i cronometri sul tempo di 57.55 con un margine di vantaggio di 32 centesimi sull’austriaca Janine Flock che ha chiuso in 57.87, quindi terza la tedesca Jacqueline Pfeifer in 57.89 a 34. Quarta posizione per la connazionale Hannah Neise in 58.07 a 52 davanti alla terza tedesca Susanne Kreher in 58.08 a 53.

Sesta posizione per la britannica Freya Tarbit in 58.10 a 55 centesimi davanti alla connazionale Amelia Coltman in 58.14 a 59, quindi ottava la cinese Dan Zhao in 58.18 a 63. Nona la nostra Valentina Margaglio in 58.20 a 65 centesimi, a braccetto con la ceca Anna Fernstaedt. Non va oltre la 17a posizione, invece, Alessandra Fumagalli a 1.18.

A questo punto le protagoniste della gara di skeleton femminile torneranno subito in azione per la quarta prova. Domani, mercoledì 11 febbraio, si tornerà in azione per la quinta manche di allenamento alle ore 10.00, seguita poi dalla sesta ed ultima. La finale che assegnerà le medaglie scatterà venerdì 13 febbraio alle ore 16.00 con la prima manche, quindi la seconda prenderà il via alle ore 17.48. Sabato 14 febbraio, infine, la terza manche inizierà alle ore 18.00 con la quarta e decisiva che scatterà alle ore 19.35.