SIAMO TORNATI! L’Italia è sul podio in staffetta dopo 20 anni! Rimonta epica di Pellegrino per il bronzo

La rimonta da antologia di Federico Pellegrino andata in scena a Tesero, in Italia, regala agli azzurri la medaglia di bronzo nella staffetta 4×7.5 km maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oro, come da pronostico, alla Norvegia, davanti alla Francia, che chiude alla piazza d’onore.

Se nella prima frazione in tecnica classica Davide Graz salta sul treno giusto quando il gruppo si spezza sotto l’impulso della Norvegia, Elia Barp prima fa tremare i cuori degli azzurri, poi recupera e, sebbene il treno norvegese sia ormai andato, lascia la squadra azzurra a metà gara in terza posizione, a pochi metri dalla Finlandia, seconda sotto l’impulso di Iivo Niskanen.

Con la Norvegia ormai andata, si accende la gara per l’argento: la Francia attacca con Mathis Desloges, e Martino Carollo commette l’errore tattico di provare a resistere all’andatura del transalpino, pagando dazio nel secondo giro e staccandosi pesantemente anche dalla Finlandia, terza.

All’ultimo cambio la Norvegia parte con 12″2 sulla Francia, ma la lotta per il bronzo vede la Finlandia terza a 37″2 e l’Italia quarta a 58″5. Parte Federico Pellegrino, che getta il cuore oltre l’ostacolo e recupera metri su metri a Niko Anttola, con un passo decisamente più blando dell’azzurro.

Già al termine del primo giro Pellegrino aggancia il finlandese, poi rifiata leggermente restando per un po’ in scia ad Anttola, infine l’azzurro sceglie di non attendere la volata finale per prendersi il bronzo: attacco decisivo sull’ultima salita, ed il finlandese salta.

Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo corona il lavoro di Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget ed Einar Hedegart, tagliando il traguardo in parata in 1:04’24″5, con 22″2 sulla Francia di Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges e Victor Lovera.

Festeggia e si gode un rettilineo finale trionfante anche Federico Pellegrino, che sale sul gradino più basso del podio con Davide Graz, Elia Barp e Martino Carollo, chiudendo terzo a 47″9. Quarta la Finlandia, staccata di 57″1, oltre il minuto tutte le altre, con il Canada quinto a 1’12″3 e gli Stati Uniti sesti a 1’47″3.