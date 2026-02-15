Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha lavorato duramente nell’ultimo biennio per la costruzione di un quartetto competitivo ed in grado di salire sul podio a cinque cerchi nella 4×7,5 km, ma non sarà facile battere la concorrenza di Francia, Svezia e altre competitor nella lotta per le medaglie.

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi l’argento o quantomeno il bronzo, dando per scontato l’oro di una Norvegia troppo più forte delle altre squadre in gara. La chiave sarà quella di rimanere sempre nel gruppo dei team in zona podio, per consentire a Pellegrino di fare la differenza in volata nell’ultima frazione a skating.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e RaiSportHD (dalle 13.00 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 12.00 Staffetta maschile – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e RaiSportHD (dalle 13.00 in poi)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 NOR – Norway 1

1-1 Red Classic IVERSEN Emil

1-2 Green Classic NYENGET Martin Loewstroem

1-3 Yellow Free HEDEGART Einar

1-4 Blue Free KLAEBO Johannes Hoesflot

2 SUI – Switzerland 1

2-1 Red Classic GROND Valerio

2-2 Green Classic WIGGER Nicola

2-3 Yellow Free KLEE Beda

2-4 Blue Free RIEBLI Janik

3 SWE – Sweden 1

3-1 Red Classic HAEGGSTROEM Johan YC

3-2 Green Classic HALFVARSSON Calle

3-3 Yellow Free POROMAA William

3-4 Blue Free ANGER Edvin

4 FRA – France 1

4-1 Red Classic SCHELY Theo

4-2 Green Classic LAPALUS Hugo

4-3 Yellow Free DESLOGES Mathis YC

4-4 Blue Free LOVERA Victor

5 CAN – Canada 2

5-1 Red Classic McKEEVER Xavier

5-2 Green Classic CYR Antoine

5-3 Yellow Free DROLET Remi

5-4 Blue Free STEPHEN Thomas

6 ITA – Italy 2

6-1 Red Classic GRAZ Davide

6-2 Green Classic BARP Elia

6-3 Yellow Free CAROLLO Martino

6-4 Blue Free PELLEGRINO Federico

7 USA – United States of America 2

7-1 Red Classic OGDEN Ben

7-2 Green Classic SCHUMACHER Gus

7-3 Yellow Free HAGENBUCH John Steel

7-4 Blue Free KETTERSON Zak

8 GER – Germany 2

8-1 Red Classic BRUGGER Janosch

8-2 Green Classic MOCH Friedrich

8-3 Yellow Free NOTZ Florian

8-4 Blue Free STOELBEN Jan

9 FIN – Finland 3

9-1 Red Classic VUORINEN Lauri

9-2 Green Classic NISKANEN Iivo

9-3 Yellow Free RUUSKANEN Arsi

9-4 Blue Free ANTTOLA Niko

10 CZE – Czechia 3

10-1 Red Classic TUZ Jiri

10-2 Green Classic NOVAK Michal

10-3 Yellow Free BAUER Matyas

10-4 Blue Free OPHOFF Mike