Lindsey Vonn: “Ho rischiato l’amputazione della gamba, ora un anno per recuperare”

L’annuncio è arrivato in un post su Instagram. Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale in Colorado dove ha subito gli ultimi interventi chirurgici dopo quelli arrivati già in Italia in seguito alla tragica caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Le parole della statunitense: “Finalmente sono uscita dall’ospedale!!! Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto d’ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non è ancora a casa, ma è un passo enorme!”.

Poi, entrando nel dettaglio dell’infortunio, spiegando addirittura il rischio dell’amputazione: “Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi. Quando si è verificato l’infortunio, la situazione era piuttosto impegnativa sotto molti aspetti, ma alla fine la situazione è stata riportata sotto controllo. Ancora una volta, grazie dottor Tom Hackett, che l’ha aperta e l’ha lasciata respirare, e mi ha salvata”.

Sulla riabilitazione: “Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e sul passaggio dalla sedia a rotelle alle stampelle, che avverrà tra qualche settimana. Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano e poi deciderò se voglio togliere tutto il metallo o no, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare il crociato anteriore”.