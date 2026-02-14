Colpo di scena nella staffetta femminile di sci di fondo: Ebba Andersson rompe uno sci, Svezia in crisi!

La Svezia rischia di restare giù dal podio nella staffetta 4×7.5 km femminile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Tesero, Ebba Andersson rischia di compromettere la gara delle compagne con una rovinosa caduta.

La svedese era poco distante dalla Norvegia (12″7), prima in solitaria, a meno di 2 km dal termine della seconda frazione in classico, quando in un tratto di discesa è caduta, a causa di uno sci che le si è impuntato nella neve. Brutto capitombolo in avanti per Andersson, che rompe l’attacco dello sci destro.

Su un tracciato lungo 3.75 km, non è facile trovare un tecnico con uno sci (più difficile da rimediare di un bastoncino), e l’allenatore degli svedesi cade a sua volta nella foga di consegnare l’attrezzo all’atleta: la Svezia perde praticamente un minuto nella circostanza.

Al cambio di metà gara, infatti, la Svezia si ritrova in ottava posizione, a 1’18″4: Ebba Andersson dà il cambio a Frida Karlsson, chiamata ad un tentativo di rimonta per tornare almeno sul podio nella prima frazione in tecnica libera. Pensare a qualcosa più dell’argento, con la Norvegia ormai scappata via, è utopistico.