Sci di fondo, con chi si giocherà una medaglia in staffetta l’Italia? Francia e USA spaventano

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana in vista della staffetta maschile, che rappresenta una delle due principali carte da medaglia della spedizione azzurra di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo essere rimasta fuori dal podio nelle prime tre gare individuali, l’Italia punta forte sulla gara di domani per raggiungere uno dei grandi obiettivi del quadriennio.

Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi il secondo o il terzo posto alle spalle della corazzata norvegese, che dovrebbe fare il vuoto vincendo in carrozza e consentendo a Johannes Hoesflot Klaebo di conquistare il quarto titolo in questa rassegna a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme.

Si preannuncia però una battaglia serrata per i restanti gradini del podio, in cui il team italiano dovrà vedersela con una serie di squadre competitive ed in grado di mettere nel mirino quantomeno il bronzo. La Francia parte forse come seconda forza in campo per quanto visto nella prima settimana di gare a Tesero, soprattutto grazie alla forma stellare di un Mathis Desloges capace di arrivare al posto d’onore nello skiathlon e nella 10 km a skating.

Le altre rivali di Pellegrino e compagni sono probabilmente gli Stati Uniti d’America (affidandosi ad uno scatenato Ben Ogden in classico), ma attenzione anche a Svezia, Finlandia e forse anche Svizzera, nel caso in cui Valerio Grond dovesse ritrovarsi nel gruppo in lotta per le medaglie all’inizio dell’ultima frazione.