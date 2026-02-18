Sci di fondo, Barp e Pellegrino ottimi terzi nelle qualificazioni della team sprint tl delle Olimpiadi

A Tesero si sono disputate le qualificazioni maschili della team sprint in tecnica libera dello sci di fondo valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ottima prestazione della coppia italiana composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che si classifica terza e stacca comodamente uno dei 15 pass in palio per la finale.

Il miglior crono assoluto è degli Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher, che chiudono con il tempo complessivo di 5’45″72, andando a precedere la Norvegia di Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo, seconda a 2″67, ma con quest’ultimo che sigla il miglior riscontro individuale in 2’49″12.

Ottima terza posizione per l’Italia di Elia Barp e Federico Pellegrino, che chiude con un gap di 3″38 dagli statunitensi: Barp è 11° e paga 6″48 da Klaebo, mentre Pellegrino è sesto a 4″38 dal norvegese in quanto a tempi individuali. Alle spalle degli azzurri c’è la Svizzera, quarta a 4″62, seguita da una sorprendente Spagna, quinta a 6″49.

Sesta posizione per la Francia, che paga 6″95, davanti all’Austria, settima a 7″47, ed alla Finlandia, ottava a 7″90, mentre è sorprendentemente nona l’Australia, a 7″96. Completa la top ten la Germania, decima a 8″70 dalla vetta.

Passano alla finale anche la Cechia, 11ma a 9″25, la Svezia, 12ma a 9″48, la Gran Bretagna, 13ma a 9″77, il Canada, 14° a 10″97, e la Polonia, 15ma a 11″98. Fuori Slovenia, Lettonia, Estonia, Cina, Slovacchia, Lituania, Bulgaria, Ucraina, Romania, Argentina, Ungheria e Kazakistan.