A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, italiani in gara, streaming

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le medie distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 1500 metri maschili.

Il quartultimo titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unico azzurro in gara, Daniele Di Stefano, che vorrà fare bene dopo aver già ben figurato sui 1000 metri.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 16.30 1500 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Daniele Di Stefano