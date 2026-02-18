Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Bjeslanica di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italiani

Lenz Haechler si è aggiudicato il primo superG di Bjelasnica (Bosnia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2026. Sulla pista dove domani si replicherà con un secondo superG, abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta che ha visto la Svizzera dominare la scena. L’elvetico Lenz Haechler ha vinto la gara con il tempo di 54.73 con 12 centesimi di vantaggio sull’austriaco Manuel Traninger, quindi completa il podio il norvegese Tollef Haugen a 19.

Quarta posizione per il tedesco Luis Vogt a 51 centesimi, davanti a ben cinque svizzeri. Quinto, infatti, è Livio Hiltbrand a 53 centesimi, sesti a pari merito Lars Roesti e Gael Zulauf a 54, quindi ottavo Arnaud Boisset a 62, mentre è nono Eric Wyler a 66. Completa la top10 il francese Sam Alphand a 70.

Il primo degli italiani è Max Perathoner che si ferma in dodicesima posizione a 83 centesimi dalla vetta, quindi oltre la 30a posizione Marco Abbruzzese a 1.94, come Simon Talacci a 2.22. Leonardo Rigamonti chiude a 2.48, quindi Gian Maria Illariuzzi a 3.01. Non ha completato la gara Gregorio Bernardi.