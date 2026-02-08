Sci AlpinoSport Invernali
Pomarè e Mathiou sul podio nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch
Si tinge d’azzurro anche il secondo slalom gigante della Coppa Europa di sci alpino disputato sulle nevi tedesche di Oberjoch. Il successo finale arride alla svedese Sophie Nyberg, ma l’Italia può sorridere con il podio conquistato da Ambra Pomarè e Sophie Mathiou. L’ottima giornata azzurra si completa con quattro atlete nelle prime sette.
Sophie Nyberg, terza al termine della prima discesa, taglia il traguardo con il tempo di 1:45.81 e precede di soli quattro centesimi Ambra Pomarè, prima a metà gara con cinquantadue centesimi di vantaggio. Completa il podio Sophie Mathiou che accusa un ritardo di +0.15 dalla scandinava dopo aver chiuso la prima prova al quinto posto.
Si ferma ai piedi del podio ed è quarta la francese Doriane Escane, +0.19 il suo ritardo. Conquista un’ottima quinta posizione Ilaria Ghisalberti che conclude la propria prestazione con un distacco di +0.56, mentre l’elvetica Dania Allenbach è sesta a +0.91. Perde cinque posizioni Alice Pazzaglia. L’azzurra, seconda al termine della prima run, termina settima con +1.21 di ritardo.
Giulia Valleriani, ventiseiesima al termine della prima discesa, firma un’ottima seconda prova e chiude in dodicesima posizione con 1:47.67. Carole Agnelli termina la sua prova in 1:48.09, tempo che le vale il diciassettesimo posto. Annette Belfrond è ventiquattresima con 1:48.90. Non termina la sua prova Laura Steinmair, mentre non parte Francesca Carolli.