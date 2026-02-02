Sci alpino, i possibili pettorali di Paris, Franzoni, Vinatzer e tutti gli azzurri alle Olimpiadi

Anche nel comparto maschile per definire i pettorali di partenza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si utilizzeranno le World Cup Starting List valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: ai Giochi ciascun Paese potrà schierare in ogni gara individuale al massimo quattro atleti.

Sia nello slalom che nel gigante gli atleti ai primi 7 posti della WCSL riceveranno uno i pettorali da 1 a 7, mentre quelli tra l’ottava e la 15ma posizione avranno un numero tra l’8 ed il 15. A seguire si procede in ordine di classifica per i pettorali tra il 16 ed il 30, così come avviene oltre il 30° posto, a meno che non vi siano atleti con più di 500 punti nella WCSL generale, che partirebbero subito dopo il 30.

Sia in superG che nella discesa, invece, gli atlete ai primi 10 posti potranno ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre quelli comprese tra l’11° ed il 20° posto avranno un numero tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Pettorali sorteggiati tra il 21 ed il 30 per gli atleti fino al 30° posto, poi si va in ordine di graduatoria oltre il numero 30.

POSSIBILI PETTORALI DEGLI ITALIANI

DISCESA

Dominik Paris 6-15

Florian Schieder 6-15

Giovanni Franzoni 6-15

Mattia Casse 1-5, 16-20

Christof Innerhofer 21-30

SUPERG

Giovanni Franzoni 6-15

Dominik Paris 6-15

Mattia Casse 1-5, 16-20

Christof Innerhofer 21-30

Florian Schieder 31+ (probabile attorno al 40)

GIGANTE

Alex Vinatzer 8-15

Luca De Aliprandini 16-30 (probabile attorno al 23)

Giovanni Franzoni 31+ (probabile il 31)

Tobias Kastlunger 31+ (probabile attorno al 40)

SLALOM

Alex Vinatzer 8-15

Tommaso Sala 16-30 (probabile attorno al 23)

Tobias Kastlunger 31+ (probabile attorno al 39)

Tommaso Saccardi 31+