E’ online il nuovo numero di Azzurra! Speciale Olimpiadi con borsino dell’Italia, pronostici e medagliere!

Da qualche giorno è online il n.10 della rivista Azzurra. Uno speciale dedicato quasi per intero alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di un prodotto editoriale completamente gratuito, che potete sfogliare in qualsiasi momento cliccando a questo link.

All’interno troverete l’immancabile borsino dell’Italia: tutte le carte da medaglia degli azzurri sport per sport. Abbiamo elencato i principali pretendenti al podio, nonché outsider e possibili nomi a sorpresa. Presente anche il medagliere di OA Sport, con tutti i pronostici ed i podi gara per gara. Potrete divertirvi e sbizzarrirvi a vostra volta nelle previsioni.

Come ogni mese, non mancheranno le consuete rubriche ‘Domande e risposte”, ‘Saranno Campioni’ (dedicato ad una possibile mina vagante di questi Giochi Invernali), ‘C’era una volta in Italia’, il ‘pagellone’ del mese, nonché un focus su tutti gli eventi extra-Olimpiadi da vivere nel mese di febbraio.

Sempre rimanendo in tema Cinque Cerchi, da non perdere l’intervista ad Enrico Fabris, l’indimenticabile eroe di Torino 2006, quando vinse ben 2 ori (1500 metri e team-pursuit) ed un bronzo (5000 metri). Da allora l’Italia non ha più conquistato alcun titolo nello speed skating. Fino ad oggi…

Non ci resta che augurarvi buona lettura con il nuovo numero di Azzurra!

Un caro saluto

Federico Militello

CLICCA QUI PER LEGGERE IL N.10 DELLA RIVISTA AZZURRA