Sci alpino, i possibili pettorali di Brignone, Goggia e di tutte le azzurre alle Olimpiadi gara per gara

Nel settore femminile saranno le World Cup Starting List valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino a definire i pettorali di partenza anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in ciascuna gara individuale ogni Paese potrà schierare al massimo quattro atlete.

Nelle discipline veloci, ovvero discesa e superG, le atlete ai primi 10 posti potranno ricevere in dote un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre quelle comprese tra l’11° ed il 20° posto avranno in sorte un numero tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Pettorali sorteggiati tra il 21 ed il 30 per le atlete fino al 30° posto, poi si va in ordine di graduatoria oltre il numero 30.

Nelle discipline tecniche, ovvero gigante e slalom, invece, gli atleti ai primi 7 posti della WCSL riceveranno in dote uno i pettorali da 1 a 7, mentre quelli tra l’ottava e la 15ma posizione avranno un numero tra l’8 ed il 15. A seguire si procede in ordine di classifica per i pettorali tra il 16 ed il 30, così come accade oltre il 30° posto.

POSSIBILI PETTORALI DELLE ITALIANE

DISCESA

Sofia Goggia 6-15

Laura Pirovano 6-15

Nicol Delago 1-5, 16-20

Federica Brignone 1-5, 16-20

Elena Curtoni 21-30

Nadia Delago 21-30

SUPERG

Sofia Goggia 6-15

Federica Brignone 6-15

Elena Curtoni 6-15

Laura Pirovano 1-5, 16-20

Nadia Delago 31+

Nicol Delago 31+

Asja Zenere 31+

GIGANTE

Federica Brignone 8-15

Lara Della Mea 8-15

Sofia Goggia 16-30 (probabile tra 16 e 18)

Asja Zenere 16-30 (probabile attorno al 25)

Giada D’Antonio 31+

Anna Trocker 31+

SLALOM

Lara Della Mea 16-30 (probabile tra 16 e 18)

Martina Peterlini 16-30 (probabile attorno al 25)

Anna Trocker 31+

Giada D’Antonio 31+