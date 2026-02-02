Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, i possibili pettorali di Brignone, Goggia e di tutte le azzurre alle Olimpiadi gara per gara
Nel settore femminile saranno le World Cup Starting List valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino a definire i pettorali di partenza anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in ciascuna gara individuale ogni Paese potrà schierare al massimo quattro atlete.
Nelle discipline veloci, ovvero discesa e superG, le atlete ai primi 10 posti potranno ricevere in dote un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre quelle comprese tra l’11° ed il 20° posto avranno in sorte un numero tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Pettorali sorteggiati tra il 21 ed il 30 per le atlete fino al 30° posto, poi si va in ordine di graduatoria oltre il numero 30.
Nelle discipline tecniche, ovvero gigante e slalom, invece, gli atleti ai primi 7 posti della WCSL riceveranno in dote uno i pettorali da 1 a 7, mentre quelli tra l’ottava e la 15ma posizione avranno un numero tra l’8 ed il 15. A seguire si procede in ordine di classifica per i pettorali tra il 16 ed il 30, così come accade oltre il 30° posto.
POSSIBILI PETTORALI DELLE ITALIANE
DISCESA
Sofia Goggia 6-15
Laura Pirovano 6-15
Nicol Delago 1-5, 16-20
Federica Brignone 1-5, 16-20
Elena Curtoni 21-30
Nadia Delago 21-30
SUPERG
Sofia Goggia 6-15
Federica Brignone 6-15
Elena Curtoni 6-15
Laura Pirovano 1-5, 16-20
Nadia Delago 31+
Nicol Delago 31+
Asja Zenere 31+
GIGANTE
Federica Brignone 8-15
Lara Della Mea 8-15
Sofia Goggia 16-30 (probabile tra 16 e 18)
Asja Zenere 16-30 (probabile attorno al 25)
Giada D’Antonio 31+
Anna Trocker 31+
SLALOM
Lara Della Mea 16-30 (probabile tra 16 e 18)
Martina Peterlini 16-30 (probabile attorno al 25)
Anna Trocker 31+
Giada D’Antonio 31+