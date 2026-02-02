Federica Brignone in dubbio per la discesa delle Olimpiadi. Ninna Quario: “Decisive le prove”

Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone, ha parlato a Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio 1, dell’avvicinamento della figlia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, affermando che l’azzurra deciderà se prendere parte alla discesa solo dopo le prove cronometrate.

Brignone ha lottato con tutte le proprie forze per recuperare dall’infortunio ed essere presente ai Giochi: “Non mollerà di sicuro, non lascia nulla di intentato, non solo per l’obiettivo olimpico. Ha sempre detto che non voleva che questo infortunio mettesse fine alla sua carriera. La motivazione per essere a questi Giochi è anche quella di fare la portabandiera, è stata una delle molle per farla lavorare ancora di più. Credo che l’avrebbe fatto comunque dopo l’incidente del 3 aprile. Il suo primo obiettivo era guarire, ma c’era anche l’obiettivo agonistico da raggiungere. Ce l’ha fatta, ha bruciato i tempi, a detta di tutti è stato quasi un miracolo“.

Le impressioni contrastanti dopo il rientro in gara: “Il primo gigante era stato molto incoraggiante, con il sesto posto. Le gare veloci, la prova della discesa e il superG a Crans Montana un po’ meno, perché Federica si è resa conto di essere ancora un po’ indietro soprattutto sotto l’aspetto della fiducia. Domani andrà a Cortina e farà le prove della discesa per valutare come si sente e se provare a fare la discesa“.

I dubbi riguardo la partecipazione alla discesa libera: “L’anno scorso aveva fatto una stagione incredibile in discesa, aveva vinto la Coppa del Mondo. Però è proprio la disciplina in cui è arrivata più tardi e quella in cui fa più fatica a rientrare. Si va più veloce, ci sono più rischi, bisogna essere veramente pronti ed allenati. Non si può improvvisare. La scelta sulle gare ancora non c’è stata, sicuramente farà il gigante“.