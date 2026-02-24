Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu: una vittoria per Federica Brignone

Dopo aver mandato in archivio i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo. Lo sci alpino femminile tornerà in azione in quel di Soldeu (Andorra). Sulla pista denominata “Aliga” vedremo ben tre gare: una discesa e due superG. Andiamo a conoscere nel dettaglio i precedenti delle azzurre a Soldeu.

L’esordio di Soldeu-Grandvalira nella Coppa del Mondo di sci alpino arriva il 12 febbraio 2012 con il gigante vinto da Tessa Worley davanti a Tina Maze e Maria Riesch. Quarta posizione per la nostra Manuela Moelgg.

Passiamo al 27 febbraio 2016 con il superG di Soldeu-El Tarter con lo splendido successo di Federica Brignone che precede Laurenne Ross e Tamara Tippler. Quarta posizione per Sofia Goggia davanti ad Elena Fanchini e Johanna Schnarf. Passiamo alla combinata del 28 febbraio 2016 con Federica Brignone che chiude quarta ai piedi del podio nella gara vinta da Marie-Michele Gagnon davanti a Wendy Holdener e Anne-Sophie Barthet.

Lunga pausa fino al 10 febbraio 2024 con Federica Brignone di nuovo quarta nel gigante vinto da Lara Gut-Behrami che beffa per un centesimo Alice Robinson, mentre è terza AJ Hurt. Sesta posizione per Marta Bassino. L’ultima gara disputata a Soldeu porta la data dell’11 febbraio 2024 con lo slalom vinto da Anna Swenn Larsson davanti a Zrinka Ljutic e Paula Moltzan.