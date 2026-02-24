Sci alpino, doppietta svizzera in gigante a Norefjell. Ottavo posto per Talacci

Doppietta svizzera nel gigante maschile di Coppa Europa a Norefjell in Norvegia. A trionfare è Lenz Haechler, che ha rimontato sette posizioni nella seconda manche. L’elvetico ha battuto di sei centesimi il connazionale Fadri Janutin, sfruttando anche l’uscita dell’altro compagno di squadra Sandro Zurbruegg, che era in testa a metà gara.

Sul podio ci sale anche il francese Guerlain Favre, staccato di sette centesimi dalla vetta dopo aver recuperato anche lui sette posizioni rispetto a metà gara. Quarto posto per l’americano Bridger Gile (+0.11), che ha preceduto il norvegese Theodor Braekken (+0.12) e il francese Thomas Lardon (+0.19).

Settima posizione per il norvegese Rasmus Bakkevig (+0.58), che ha preceduto Simon Talacci (+0.72). L’azzurro ha perso quattro posizioni rispetto a metà gara, precedendo comunque lo svizzero Semyel Bissig (+0.98) e il norvegese Halvor Hilde Gunleiksrud (+1.01).

A punti chiudono altri due azzurri: tredicesimo posto per Tobias Kastlunger (+1.76), mentre ha chiuso diciannovesimo Davide Leonardo Seppi (+2.48).