Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara

18:45: è questo l’orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia con la gara dal trampolino normale femminile. Dopo vent’anni le vicende olimpiche, in questo 7 febbraio, avranno di che essere viste anche dal pubblico tv in Italia. Ma andiamo con ordine.

Chiaramente c’è una favorita senza nemmeno passare dal via: è Nika Prevc, la slovena che, al pari del fratello Domen in campo maschile, sta dominando tutto quello che c’è da dominare in Coppa del Mondo. Erede di una vera e propria dinastia di saltatori (lei, Domen, Peter e Cene tutti ad altissimi livelli, e il conto delle vittorie e dei podi si spreca), è oggi indubitabilmente la numero uno.

Finora nelle gare tradizionali l’hanno cercata di contrastare in tante, e negli allenamenti è sembrato che tanto le norvegesi quanto l’austriaca Lisa Eder sembrano quelle più in grado di tentare di darle filo da torcere. In casa Italia c’è Annika Sieff che sembra poter mostrare qualche segnale di possibilità di arrivare a metà classifica, mentre per le altre l’obiettivo dichiarato è attaccare la chance di entrare nella seconda serie (ci possono provare sia Martina Zanitzer, in buona forma nell’ultimo periodo, che Jessica Malsiner).

La gara femminile dal trampolino piccolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 18:45. Rai2 o RaiSport potrebbero trasmettere la gara in diretta tv, ma la programmazione è definita al momento dall’emittente, che in contemporanea potrebbe avere altre scelte di precedenza. Diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 17:45 Salto di prova trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 o RaiSport

Ore 19:57 Seconda serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 o RaiSport

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o RaiSport. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport: nel caso in essere sono previste brevi finestre.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO PICCOLO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 JENCOVA Veronika CZE

2 MALSINER Jessica ITA

3 EILERS Natalie CAN

4 AMBROSI Martina ITA

5 FOLEA Delia Anamaria ROU

6 HIRNER Lisa AUT

7 CHERVET Emma FRA

8 WENG Yangning CHN

9 WADSAK Meghann AUT

10 BELTOWSKA Pola POL

11 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK

12 MATTILA Sofia FIN

13 TOTH Daniela Vasilica ROU

14 KORHONEN Minja FIN

15 ZANITZER Martina ITA

16 LIU Qi CHN

17 MAURER Nicole CAN

18 HIRVONEN Heta FIN

19 DONG Bing CHN

20 ULRICHOVA Klara CZE

21 KOVACIC Maja SLO

22 INDRACKOVA Anezka CZE

23 ARNET Sina SUI

24 JONES Paige USA

25 KOMAR Katra SLO

26 JOHNSON Josie USA

27 BELSHAW Annika USA

28 PAGNIER Josephine FRA

29 TWARDOSZ Anna POL

30 WESTMAN Frida SWE

31 RAUTIONAHO Jenny FIN

32 SIEFF Annika ITA

33 OPSETH Silje NOR

34 SEYFARTH Juliane GER

35 ITO Yuki JPN

36 ZENG Ping CHN

37 SETO Yuka JPN

38 MUEHLBACHER Julia AUT

39 KVANDAL Eirin Maria NOR

40 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR

41 VODAN Nika SLO

42 TAKANASHI Sara JPN

43 SCHMID Katharina GER

44 REISCH Agnes GER

45 STRATE Abigail CAN

46 FREITAG Selina GER

47 STROEM Anna Odine NOR

48 EDER Lisa AUT

49 MARUYAMA Nozomi JPN

50 PREVC Nika SLO