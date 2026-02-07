Milano Cortina 2026OlimpiadiSalto con gli sciSci NordicoSport in tvSport Invernali
Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara
18:45: è questo l’orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia con la gara dal trampolino normale femminile. Dopo vent’anni le vicende olimpiche, in questo 7 febbraio, avranno di che essere viste anche dal pubblico tv in Italia. Ma andiamo con ordine.
Chiaramente c’è una favorita senza nemmeno passare dal via: è Nika Prevc, la slovena che, al pari del fratello Domen in campo maschile, sta dominando tutto quello che c’è da dominare in Coppa del Mondo. Erede di una vera e propria dinastia di saltatori (lei, Domen, Peter e Cene tutti ad altissimi livelli, e il conto delle vittorie e dei podi si spreca), è oggi indubitabilmente la numero uno.
Finora nelle gare tradizionali l’hanno cercata di contrastare in tante, e negli allenamenti è sembrato che tanto le norvegesi quanto l’austriaca Lisa Eder sembrano quelle più in grado di tentare di darle filo da torcere. In casa Italia c’è Annika Sieff che sembra poter mostrare qualche segnale di possibilità di arrivare a metà classifica, mentre per le altre l’obiettivo dichiarato è attaccare la chance di entrare nella seconda serie (ci possono provare sia Martina Zanitzer, in buona forma nell’ultimo periodo, che Jessica Malsiner).
La gara femminile dal trampolino piccolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 18:45. Rai2 o RaiSport potrebbero trasmettere la gara in diretta tv, ma la programmazione è definita al momento dall’emittente, che in contemporanea potrebbe avere altre scelte di precedenza. Diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 17:45 Salto di prova trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)
Ore 18:45 Prima serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 o RaiSport
Ore 19:57 Seconda serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 o RaiSport
PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 o RaiSport. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport: nel caso in essere sono previste brevi finestre.
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO PICCOLO FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 JENCOVA Veronika CZE
2 MALSINER Jessica ITA
3 EILERS Natalie CAN
4 AMBROSI Martina ITA
5 FOLEA Delia Anamaria ROU
6 HIRNER Lisa AUT
7 CHERVET Emma FRA
8 WENG Yangning CHN
9 WADSAK Meghann AUT
10 BELTOWSKA Pola POL
11 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK
12 MATTILA Sofia FIN
13 TOTH Daniela Vasilica ROU
14 KORHONEN Minja FIN
15 ZANITZER Martina ITA
16 LIU Qi CHN
17 MAURER Nicole CAN
18 HIRVONEN Heta FIN
19 DONG Bing CHN
20 ULRICHOVA Klara CZE
21 KOVACIC Maja SLO
22 INDRACKOVA Anezka CZE
23 ARNET Sina SUI
24 JONES Paige USA
25 KOMAR Katra SLO
26 JOHNSON Josie USA
27 BELSHAW Annika USA
28 PAGNIER Josephine FRA
29 TWARDOSZ Anna POL
30 WESTMAN Frida SWE
31 RAUTIONAHO Jenny FIN
32 SIEFF Annika ITA
33 OPSETH Silje NOR
34 SEYFARTH Juliane GER
35 ITO Yuki JPN
36 ZENG Ping CHN
37 SETO Yuka JPN
38 MUEHLBACHER Julia AUT
39 KVANDAL Eirin Maria NOR
40 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR
41 VODAN Nika SLO
42 TAKANASHI Sara JPN
43 SCHMID Katharina GER
44 REISCH Agnes GER
45 STRATE Abigail CAN
46 FREITAG Selina GER
47 STROEM Anna Odine NOR
48 EDER Lisa AUT
49 MARUYAMA Nozomi JPN
50 PREVC Nika SLO