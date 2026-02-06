Milano Cortina 2026OlimpiadiSalto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci: Nika Prevc sempre al vertice in allenamento alle Olimpiadi
Conclusa anche la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda il salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Continua a rimanere al vertice Nika Prevc: la slovena decide di non effettuare il terzo salto, ma nei primi due non si fa nessun problema a guidare, riuscendo pure ad andare oltre l’HS nella prima occasione (108 metri e 77.8 punti); nella seconda rimane a 105 e 86.3.
Oltre alle presenze, vanno sottolineate le assenze: per ragioni ignote Anna Odine Stroem decide di non farsi vedere per tutta la mattina, mentre al terzo salto rinunciano, oltre a Nika Prevc, anche l’austriaca Lisa Eder e le tedesche Agnes Reisch e Selina Freitag.
Sul trampolino normale di Predazzo, dopo Prevc, nella prima serie di salti al secondo posto c’è l’austriaca Lisa Eder (100.5 metri e 63.2 punti) e al terzo la canadese Abigail Strate. Nella seconda serie, invece, seconda la norvegese Eirin Maria Kvandal (101.5 metri e 82.7 punti) e terza la già citata Reisch (100 e 79.4). Nella terza serie, stanti le nominate assenze, Kvandal svetta a quota 100 e 80.7 con la connazionale Heidi Dyhre Traaserud seconda e la giapponese Sara Takanashi terza. Più nascosta in tutte le serie Nozomi Maruyama, che per poco tempo ha conteso a Nika Prevc i vertici della Coppa del Mondo.
Capitolo italiane: Annika Sieff si piazza 23a (90.5 e 46.1) nel primo salto, 18a (97 e 62.6) nel secondo e 21a (90.5 e 58.8) nel terzo. Jessica Malsiner, invece, fa segnare la sequenza 35-42-36 (il terzo salto è però il migliore, a 88.5 metri e 48.7 punti), Martina Zanitzer tocca i piazzamenti 36-45-35, infine Martina Ambrosi fa 46-44-41.