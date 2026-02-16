Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Ultima gara alle Olimpiadi di Milano Cortina per quel che riguarda il salto con gli sci. Le Olimpiadi 2026, oggi, alle ore 19:00, celebreranno l’avvio del Super Team, un particolare format di gara in cui, al posto della normale gara a squadre, si ha una sfida tra 17 team che si compongono di due uomini.

In questo modo di lasciato al caso c’è veramente poco, considerando che le forze in campo cambiano anche abbastanza nettamente rispetto al contesto individuale duro e puro. In questa fattispecie succede così che i fattori legati al pronostico spingano, più che verso la Slovenia che pure ha Domen Prevc, verso l’equilibrio dell’Austria o il talento del Giappone. Senza dimenticare le carte in mano alla Norvegia.

Per quanto riguarda l’Italia, ci sono Giovanni Bresadola e Alex Insam alla ricerca di una difficile impresa, che è quella dell’approdo alla seconda serie, cioè nei primi otto posti. Essendo in 17, significa mettersene dietro più della metà, sperando in una giornata positiva per tutti e due i nostri portacolori; vero è che comunque finisca Bresadola uscirà rinfrancato dalla rassegna.

La gara Super Team maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 19:00. Diretta tv su RaiSport (seconda serie), in potenziale alternanza con altri sport. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 18:00 Salto di prova gara Super Team maschile a Predazzo (Italia)

Ore 19:00 Prima serie gara Super Team maschile a Predazzo (Italia)

Ore 19:50 Seconda serie gara Super Team maschile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport per la seconda serie, in potenziale alternanza con altri sport.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GARA SUPER TEAM MASCHILE OLIMPIADI 2026

Prima parte

1-1 SPULBER Mihnea Alexandru ROU

2-1 SONG Qiwu CHN

3-1 BEDIR Muhammed Ali TUR

4-1 VASSILYEV Danil KAZ

5-1 MARUSIAK Yevhen UKR

6-1 AIGRO Artti EST

7-1 BRESADOLA Giovanni ITA

8-1 BICKNER Kevin USA

9-1 CHERVET Jules FRA

10-1 TRUNZ Felix SUI

11-1 AALTO Antti FIN

12-1 WASEK Pawel POL

13-1 FORFANG Johann Andre NOR

14-1 WELLINGER Andreas GER

15-1 NIKAIDO Ren JPN

16-1 LANISEK Anze SLO

17-1 HOERL Jan AUT

Seconda parte

1-2 CACINA Daniel Andrei ROU

2-2 ZHAO Jiawen CHN

3-2 IPCIOGLU Fatih Arda TUR

4-2 MIZERNYKH Ilya KAZ

5-2 KALINICHENKO Vitaliy UKR

6-2 VAGUL Kaimar EST

7-2 INSAM Alex ITA

8-2 FRANTZ Tate USA

9-2 FOUBERT Valentin FRA

10-2 DESCHWANDEN Gregor SUI

11-2 KYTOESAHO Niko FIN

12-2 TOMASIAK Kacper POL

13-2 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

14-2 RAIMUND Philipp GER

15-2 KOBAYASHI Ryoyu JPN

16-2 PREVC Domen SLO

17-2 EMBACHER Stephan AUT