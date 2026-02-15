Anna Odine Stroem concede il bis! Suo anche il trampolino grande alle Olimpiadi, Annika Sieff in brillante top 15

Anna Odine Stroem entra ufficialmente nella storia del salto con gli sci alle Olimpiadi. Doppio oro per la norvegese a Milano Cortina 2026: in quel di Predazzo, dopo il trampolino piccolo, conquista anche quello grande diventando la prima donna (e alla prima volta dei due trampolini anche al femminile) a concedere il bis. Il doppio successo individuale, in assoluto, non arrivava da Kamil Stoch nel 2014: a realizzarlo solo Matti Nykanen e, due volte, Simon Ammann in precedenza.

Per Stroem due serie da 130.5 e 132 metri rispettivamente, con 136.7 e 148.1 punti in una giornata nella quale il vento alle spalle a tinte variabili è elemento molto condizionante della competizione, tra corridoi di vento più o meno evidenti. Il 284.8 arriva con salti davvero molto alti, e il duello con Eirin Maria Kvandal è serratissimo, tant’è che le due alla fine sono divise da 2.1 punti, un’autentica inezia che tiene conto in particolare dell’atterraggio nonostante la misura più lunga ottenuta da Kvandal, 133.5 punti; le differenze nell’atterraggio sono però fatali. Chiude il podio Nika Prevc, che non è fortunata nella prima serie, ma indovina una buona seconda per chiudere a 271.5 per ottenere la medaglia di bronzo.

Alle spalle del terzetto sul podio la svedese Frida Westman, che visto il problema gambe deve ogni volta abbassare la stanga di partenza, ma quando lo fa è davvero efficace tanto da chiudere quarta a 265.4, davanti all’accoppiata norvegese composta da Silje Opseth (262.6)-Heidi Dyhre Traaserud (259.1). Settima a quota 257.6 l’austriaca Lisa Eder, che risale di otto posizioni e precede la giapponese Nozomi Maruyama (257). Completano la top ten la slovena Nika Vodan (254.9) e la tedesca Agnes Reisch (244.2).

In casa Italia da segnalare l’ottima performance di Annika Sieff, che conferma le buone sensazioni dei salti di allenamento e va a chiudere a 239.3, arrivando a 118 e 119.5 per 119.2 e 120.1 punti nelle due serie. Per lei anche la capacità di sfruttare le buone fasi di vento con salti di livello, che la mettono davanti anche a saltatrici di comprovato palmares. Anche Martina Zanitzer entra nella seconda serie e ottiene il2 5° posto a quota 213.1. Rimane 32a, dunque si ferma nella prima serie, Jessica Malsiner (96.9); non ha saltato Martina Ambrosi.