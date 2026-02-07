Anna Odine Stroem regala alla Norvegia un oro inatteso sul trampolino piccolo. Argento amaro per Prevc

Anna Odine Stroem fa il colpaccio e si impone a sorpresa nella gara individuale su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La saltatrice norvegese ha tirato fuori una delle prestazioni migliori della carriera quando più conta, trovando due salti di alto profilo sul Normal Hill HS107 di Predazzo e portando a casa un oro insperato alla vigilia.

La 27enne scandinava, che vanta in bacheca quattro successi individuali in Coppa del Mondo e la bellezza di nove podi ai Mondiali (ma con due soli ori in eventi a squadre), ha firmato il suo primo exploit a cinque cerchi quattro anni dopo il debutto senza acuti a Beijing 2022. Stroem si è imposta per un’incollatura sulla grande favorita della vigilia Nika Prevc, dominatrice assoluta del circuito maggiore.

La fenomenale slovena classe 2005, campionessa mondiale in carica della specialità e detentrice della Sfera di Cristallo, ha sottoperformato nella competizione odierna con in palio le medaglie olimpiche dovendo accontentarsi di un argento dopo aver collezionato la bellezza di tredici vittorie stagionali in Coppa del Mondo. Nika, al debutto assoluto ai Giochi, si è fermata ad 1.1 punti dal trionfo, lasciando sul piatto un punticino nella prima serie e facendo sostanzialmente partita patta con Stroem nella seconda.

Podio completato in terza posizione dalla giapponese Nozomi Maruyama, che ha ottenuto il primo podio olimpico della carriera con un distacco di 5.5 punti dalla vetta precedendo l’austriaca Lisa Eder e la norvegese Eirin Maria Kvandal. La migliore delle azzurre si è confermata Annika Sieff, che ha chiuso 19ma, mentre le altre italiane hanno fallito l’accesso alla seconda serie con Martina Zanitzer 36ma, Jessica Malsiner 39ma e Martina Ambrosi 46ma.