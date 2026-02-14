Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Il salto con gli sci torna a vedere oggi la via della competizione: si comincia a gareggiare dal trampolino grande a Predazzo. Una delle gare più iconiche possibili, quella dal trampolino grande, andrà in scena dalle 18:45, e ci si chiede se in questo 14 febbraio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tempo di Domen Prevc.

Lo sloveno ha dominato in maniera finora ricca e totale l’annata, prenotando senza ombra alcuna di discussione la Coppa del Mondo. Le Olimpiadi, però, possono rappresentare un capitolo diverso, in particolar modo quando si va a parlare di un trampolino che non viene affrontato da diversi anni e che ha subito alcuni rinnovamenti negli ultimi vent’anni.

L’Italia schiera i tre portacolori già ben noti: si va da Francesco Cecon, che peraltro aprirà la competizione, fino a Giovanni Bresadola e ad Alex Insam. Sono soprattutto loro due, e in particolare il Bresadola degli ultimi giorni, ad avere concrete chance di andare ad agguantare la seconda serie, che per differenti motivi sarebbe per loro da considerarsi come un bel traguardo.

La gara dal trampolino grande maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 18:45. Non è attualmente prevista diretta tv sui canali Rai. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max, nonché su Eurosport 1 e DAZN per la seconda serie. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 17:30 Salto di prova gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Ore 18:45 Prima serie gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

Ore 19:57 Seconda serie gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max; seconda serie su Eurosport 1 e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO GRANDE MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 CECON Francesco ITA

2 SONG Qiwu CHN

3 SPULBER Mihnea Alexandru ROU

4 BEDIR Muhammed Ali TUR

5 VAGUL Kaimar EST

6 CACINA Daniel Andrei ROU

7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR

8 CHERVET Jules FRA

9 PALOSAARI Vilho FIN

10 MILESI Enzo FRA

11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN

12 KALINICHENKO Vitaliy UKR

13 FRANTZ Tate USA

14 MARUSIAK Yevhen UKR

15 KAPUSTIK Hektor SVK

16 BRESADOLA Giovanni ITA

17 TRUNZ Felix SUI

18 INSAM Alex ITA

19 VASSILYEV Danil KAZ

20 MIZERNYKH Ilya KAZ

21 KOUDELKA Roman CZE

22 BICKNER Kevin USA

23 WASEK Pawel POL

24 HAUSWIRTH Sandro SUI

25 AIGRO Artti EST

26 AALTO Antti FIN

27 WELLINGER Andreas GER

28 KYTOESAHO Niko FIN

29 COLBY Jason USA

30 STOCH Kamil POL

31 DESCHWANDEN Gregor SUI

32 PASCHKE Pius GER

33 ZAJC Timi SLO

34 FOUBERT Valentin FRA

35 FORFANG Johann Andre NOR

36 NAKAMURA Naoki JPN

37 LINDVIK Marius NOR

38 TOMASIAK Kacper POL

39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL

40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

41 KRAFT Stefan AUT

42 EMBACHER Stephan AUT

43 HOFFMANN Felix GER

44 HOERL Jan AUT

45 RAIMUND Philipp GER

46 TSCHOFENIG Daniel AUT

47 LANISEK Anze SLO

48 NIKAIDO Ren JPN

49 KOBAYASHI Ryoyu JPN

50 PREVC Domen SLO