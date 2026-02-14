Milano Cortina 2026OlimpiadiSalto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Il salto con gli sci torna a vedere oggi la via della competizione: si comincia a gareggiare dal trampolino grande a Predazzo. Una delle gare più iconiche possibili, quella dal trampolino grande, andrà in scena dalle 18:45, e ci si chiede se in questo 14 febbraio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tempo di Domen Prevc.
Lo sloveno ha dominato in maniera finora ricca e totale l’annata, prenotando senza ombra alcuna di discussione la Coppa del Mondo. Le Olimpiadi, però, possono rappresentare un capitolo diverso, in particolar modo quando si va a parlare di un trampolino che non viene affrontato da diversi anni e che ha subito alcuni rinnovamenti negli ultimi vent’anni.
L’Italia schiera i tre portacolori già ben noti: si va da Francesco Cecon, che peraltro aprirà la competizione, fino a Giovanni Bresadola e ad Alex Insam. Sono soprattutto loro due, e in particolare il Bresadola degli ultimi giorni, ad avere concrete chance di andare ad agguantare la seconda serie, che per differenti motivi sarebbe per loro da considerarsi come un bel traguardo.
La gara dal trampolino grande maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 18:45. Non è attualmente prevista diretta tv sui canali Rai. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max, nonché su Eurosport 1 e DAZN per la seconda serie. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
Ore 17:30 Salto di prova gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)
Ore 18:45 Prima serie gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)
Ore 19:57 Seconda serie gara trampolino grande maschile a Predazzo (Italia)
PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max; seconda serie su Eurosport 1 e DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO GRANDE MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 CECON Francesco ITA
2 SONG Qiwu CHN
3 SPULBER Mihnea Alexandru ROU
4 BEDIR Muhammed Ali TUR
5 VAGUL Kaimar EST
6 CACINA Daniel Andrei ROU
7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
8 CHERVET Jules FRA
9 PALOSAARI Vilho FIN
10 MILESI Enzo FRA
11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
12 KALINICHENKO Vitaliy UKR
13 FRANTZ Tate USA
14 MARUSIAK Yevhen UKR
15 KAPUSTIK Hektor SVK
16 BRESADOLA Giovanni ITA
17 TRUNZ Felix SUI
18 INSAM Alex ITA
19 VASSILYEV Danil KAZ
20 MIZERNYKH Ilya KAZ
21 KOUDELKA Roman CZE
22 BICKNER Kevin USA
23 WASEK Pawel POL
24 HAUSWIRTH Sandro SUI
25 AIGRO Artti EST
26 AALTO Antti FIN
27 WELLINGER Andreas GER
28 KYTOESAHO Niko FIN
29 COLBY Jason USA
30 STOCH Kamil POL
31 DESCHWANDEN Gregor SUI
32 PASCHKE Pius GER
33 ZAJC Timi SLO
34 FOUBERT Valentin FRA
35 FORFANG Johann Andre NOR
36 NAKAMURA Naoki JPN
37 LINDVIK Marius NOR
38 TOMASIAK Kacper POL
39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
41 KRAFT Stefan AUT
42 EMBACHER Stephan AUT
43 HOFFMANN Felix GER
44 HOERL Jan AUT
45 RAIMUND Philipp GER
46 TSCHOFENIG Daniel AUT
47 LANISEK Anze SLO
48 NIKAIDO Ren JPN
49 KOBAYASHI Ryoyu JPN
50 PREVC Domen SLO