Salto con gli sci, la Slovenia dei fratelli Prevc domina la gara a squadre miste delle Olimpiadi

La Slovenia rispetta il pronostico della vigilia, si mette alle spalle le delusioni dei giorni scorsi nelle gare individuali e vince con margine la prova a squadre miste valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta del primo oro sloveno in questa rassegna a cinque cerchi nel salto con gli sci sul Normal Hill di Predazzo, mentre nei prossimi giorni il palcoscenico principale diventerà il trampolino grande della Val di Fiemme.

Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc e Domen Prevc hanno dominato la scena nella competizione odierna, rendendosi protagonisti di una solida prestazione corale in entrambe le serie e consentendo alla Slovenia di bissare il titolo olimpico conquistato in questo format a Pechino 2022. Il formidabile quartetto capitanato dai fratelli Prevc si è imposto con oltre 30 punti di vantaggio sul resto della concorrenza, a testimonianza di una netta superiorità.

L’argento è andato alla Norvegia, che ha chiuso in seconda piazza a 30.9 punti dalla vetta con Anna Odine Stroem (oro nella gara individuale), Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal e Marius Lindvik, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dal Giappone, bronzo a -35.2 punti dalla testa con Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi e Ren Nikaido.

Quarto posto amaro a poco più di un punto dalla medaglia per la Germania di Agnes Reisch, Felix Hoffmann, Selina Freitag ed il fresco campione olimpico individuale Philipp Raimund, ma non può sorridere nemmeno l’Austria quinta classificata a soli 6.2 punti dalla top3 con Lisa Eder, Jan Hoerl, Julia Muehlbacher (anello debole della squadra) e Stephan Embacher. Decima piazza per l’Italia, che ha fallito di poco l’accesso alla seconda serie con Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola.