Salto con gli sci, Domen Prevc e Hoerl impressionano in allenamento sul trampolino grande a Predazzo

Seconda giornata di allenamenti che va in archivio con delle indicazioni interessanti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle gare previste nel weekend per il salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I riscontri emersi stasera sono in linea di massima quelli che avevamo già visto ieri, con due atleti in pole position per la medaglia d’oro ed un terzo incomodo estremamente competitivo.

Si profila all’orizzonte un possibile duello per il successo nella gara individuale di domani tra Domen Prevc e Jan Hoerl, che hanno fatto la differenza nei training a cui hanno preso parte dimostrando un potenziale leggermente superiore al resto della concorrenza. Nello specifico, lo sloveno ha firmato il miglior punteggio nella prima serie rinunciando poi ai due salti successivi, mentre l’austriaco ha tenuto testa a Prevc nell’unico confronto diretto odierno imponendosi successivamente nella terza serie (dopo aver disertato la seconda).

Rendimento di alto profilo per il giapponese Ren Nikaido, leader nel secondo turno e sempre tra i migliori quattro, ma ha ben figurato anche il tedesco Philipp Raimund (campione olimpico su Normal Hill) con un quarto ed un terzo posto. Nessun acuto clamoroso a differenza di ieri per i saltatori italiani, ma va segnalato il buon 17° posto di Francesco Cecon nella prima serie. Obiettivo top30 alla portata comunque in gara per Giovanni Bresadola e Alex Insam.