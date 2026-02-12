Salto con gli sci, Kvandal e Prevc si danno battaglia nei primi allenamenti sul trampolino grande di Predazzo

Dopo una giornata di riposo, comincia il percorso di avvicinamento del salto con gli sci verso le gare su trampolino grande in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest’oggi era in programma la prima sessione ufficiale di allenamenti sul Large Hill di Predazzo, con le donne che hanno già potuto effettuare tre salti di prova.

Segnali incoraggianti per la norvegese Eirin Maria Kvandal, che ha fatto intravedere un potenziale davvero notevole dominando la terza serie a parità di stanga con le altre big e dimostrandosi competitiva (quarta e quinta) anche negli altri salti. Buona partenza sul trampolino grande della Val di Fiemme anche per la fuoriclasse slovena Nika Prevc, campionessa mondiale in carica della specialità e leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

La ventenne di Kranj, argento nella gara individuale su trampolino piccolo e oro nella prova a squadre miste (insieme al fratello Domen), si conferma una delle favorite principali per il successo sul Large Hill grazie ad una buona costanza di rendimento nel training odierno, avendo collezionato nell’ordine un secondo, un primo ed un quarto posto.

Annika Sieff, la migliore delle azzurre, non ha trovato degli acuti attestandosi però stabilmente intorno alla ventesima posizione, mentre le compagne di squadra Martina Zanitzer e Jessica Malsiner hanno fatto più fatica restando sempre fuori dalla top30.