Scandalo nel salto con gli sci: problemi di alcol per l’allenatore della Finlandia

L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, è stato costretto a lasciare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il Comitato Olimpico Finlandese ha reso noto in un comunicato che la decisione è legata a un comportamento ritenuto contrario alle regole e ai valori della squadra.

“Si tratta di questioni legate al consumo di alcol”, ha dichiarato Janne Hänninen, direttore della squadra finlandese. Intervistato dai media finnici, Hänninen ha precisato di non voler entrare nei dettagli, confermando tuttavia telefonicamente la correttezza delle informazioni relative al consumo di alcolici.

“Non aggiungerò altro, se non che non mi trovavo nella torre di osservazione né stavo svolgendo attività di allenamento: ho trascorso il mio tempo libero durante le competizioni“, ha affermato. “La priorità è garantire serenità ad atleti e staff tecnico“, ha aggiunto Hänninen, senza commentare una possibile conferma di Medved nel ruolo di capo allenatore del salto con gli sci.

La Federazione Sciistica Finlandese, datore di lavoro di Medved, ha affrontato la questione insieme al Comitato Olimpico. “Si è verificata una situazione spiacevole: l’alcol è stato consumato in violazione delle regole della squadra. Reagiremo congiuntamente“, ha dichiarato Marleena Valtasola, direttrice esecutiva della Federazione.

Valtasola non ha fornito dettagli su dove e quando siano stati consumati gli alcolici. La prosecuzione dell’incarico di Medved come capo allenatore della nazionale sarà valutata in un secondo momento. “Abbiamo deciso che Medved non prenderà parte alle Olimpiadi. Le altre questioni saranno discusse con lui al termine dei Giochi. Ora è fondamentale tutelare la concentrazione degli atleti e riportare serenità nella squadra e per Igor“, ha spiegato telefonicamente.

Durante le finali, la squadra sarà guidata da Lasse Moilanen, con il supporto dell’allenatore della squadra femminile Ossi-Pekka Valta e del direttore sportivo della Federazione, Petter Kukkonen. “Abbiamo uno staff solido sul posto e siamo certi di poter gestire la situazione nel migliore dei modi“, ha concluso Valtasola.

Medved si è detto “profondamente dispiaciuto” per quanto accaduto. “Desidero scusarmi con l’intera squadra finlandese, con gli atleti e con i tifosi. Auguro alla squadra di restare concentrata sui Giochi e di continuare a lavorare con impegno. Non rilascerò ulteriori commenti sulla vicenda“, ha dichiarato in una nota diffusa dal Comitato Olimpico.