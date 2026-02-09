Salto con gli sci, Raimund è il nuovo campione olimpico su trampolino piccolo. Bresadola nei 20

Philipp Raimund fa il colpaccio e vince un po’ a sorpresa la gara individuale maschile su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Festa grande per la Germania, che conquista un oro inatteso e centra il primo successo della stagione nel salto con gli sci dopo un inverno sottotono almeno per quanto riguarda la Coppa del Mondo.

Il 25enne tedesco, mai sul gradino più alto del podio nel circuito maggiore in tutta la carriera, ha trionfato con merito sul Normal Hill di Predazzo confermando le buone sensazioni degli allenamenti e realizzando il miglior punteggio in entrambe le serie di gara. Raimund, al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, ha trionfato con un margine di 3.4 punti sul giovane talento polacco classe 2007 Kacper Tomasiak (che non ha podi all’attivo in Coppa del Mondo).

Il terzo gradino del podio è stato condiviso stasera da due atleti, il giapponese Ren Nikaido e lo svizzero Gregor Deschwanden (entrambi alla prima medaglia olimpica in carriera), che hanno chiuso ex aequo a 8.1 punti dalla vetta. L’Italia può sorridere per la buona prestazione di Giovanni Bresadola, 19°, mentre si sono fermati nella prima serie Alex Insam 37° e Francesco Cecon 41°.