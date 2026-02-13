Rebecca Passler, tutto su una gara alle Olimpiadi: il regolamento impone la sua presenza

Rebecca Passler tornerà a disposizione dell’Italia del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a partire da lunedì prossimo: l’azzurra potrà così prendere parte alla staffetta 4×6 km femminile di mercoledì 18 febbraio, con inizio alle 14.45.

L’italiana, riammessa ai Giochi, non avrà modo di disputare le ultime prove individuali, e quindi non potrà qualificarsi per la mass start, dunque dovrà essere schierata in staffetta, dato che da regolamento tutte le atlete convocate alle Olimpiadi devono essere schierate (altrimenti l’Italia avrebbe dovuto declinare una quota).

A farle posto, per l’occasione, sarà una tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara, che probabilmente si giocheranno il posto in staffetta nella sprint e nell’eventuale pursuit. Per le restanti frazioni ci saranno Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, già certe anche della qualificazione alla mass start.