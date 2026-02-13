Curling, Canada e Svizzera sorridono nella terza sessione del torneo maschile alle Olimpiadi

Una grandissima Italia ha battuto la Gran Bretagna nella terza sessione del Round Robin di curling maschile valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Successo di enorme valore per Retornaz e compagni, abili ad incasellare la seconda vittoria consecutiva interrompendo il percorso netto dei “maestri” britannici. Ma come sono andate le partite sugli altri campi?

A rispondere “presente” sono stati i team del Canada e della Svizzera. Gli elvetici nello specifico hanno regolato per 7-3 la Cechia, chiudendo l’incontro con due end di anticipo indirizzandolo al quinto end con una mano rubata da un punto.

Match in controllo anche per i canadesi, abili a battere gli Stati Uniti per 6-3 costringendo i rivali ad alzare bandiera bianca in nove mani. Si è risolto solo all’extra end invece la disputa tra Cina e Norvegia. A spuntarla dopo il parziale di 6-6 sono stati i nordici, i quali hanno approfittato del martello per piazzare due stone a punto e terminare con il punteggio di 6-8.

Di seguito la classifica aggiornata. Gli azzurri, al momento secondi con due vittorie su due incontri disputati, torneranno sul ghiaccio di Cortina questa sera per sfidare la Germania.

CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026: CLASSIFICA ROUND ROBIN AGGIORNATA