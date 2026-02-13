Quanti soldi stanno costando le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi? La cifra milionaria per i trionfi a Milano Cortina

L’Italia ha conquistato diciassette medaglie nei primi sei giorni di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sei ori (Francesca Lollobrigida sui 3000 e 5000 metri di speed skating; Federica Brignone nel superG; Voetter/Oberhofer e Rieder/Kainzwaldner nei doppi di slittino; staffetta mista di short track), tre argenti e otto bronzi. Il Bel Paese si è issato nel secondo posto nel medagliere, subito alle spalle della formidabile Norvegia (7-2-5) quando ci avviciniamo al giro di boa di questa rassegna a cinque cerchi.

Il Coni garantisce agli atleti un premio in denaro per ogni piazzamento sul podio: 180.000 euro per l’oro, 90.000 per l’argento, 60.000 per il bronzo, tutti gli importi sono lordi e dunque devono essere sottoposti alla tassazione prevista. Quanto stanno costando gli eccellenti risultati conseguiti in questa prima parte dei Giochi casalinghi? La cifra sborsata in questo momento è pari a 3,96 milioni di euro, nel dettaglio: 2,34 milioni per gli ori; 540.000 euro per gli argenti; 1,08 milioni per i bronzi.

L’esborso più consistente è per il trionfo della staffetta di short track, con sei premi da 180.000 euro che hanno portato a una spesa complessiva superiore al milione di euro. L’atleta con la maggiore soddisfazione economica per il momento è Francesca Lollobrigida (360.000 euro), da rilevare anche i 420.000 euro per il bronzo nella prova a squadre di pattinaggio artistico (nove premi da 60.000 euro) e i 360.000 euro per il bronzo della staffetta di slittino.

MONTEPREMI ITALIA OLIMPIADI 2026

ORI

Francesca Lollobrigida: 2×180.000 euro = 360.000 euro

Staffetta mista short track: 6×180.000 euro = 1,08 milioni di euro

Voetter/Oberhofer: 2×180.000 = 360.000 euro

Rieder/Kainzwaldner: 2×180.000 euro = 360.000 euro

Federica Brignone: 180.000 euro

ARGENTI

Arianna Fontana: 90.000 euro

Giovanni Franzoni: 90.000 euro

Staffetta mista biathlon: 4×90.000 = 360.000 euro

BRONZI

Doppio misto curling (Mosaner/Constantini): 2×60.000 euro = 120.000 euro

Gara a squadre pattinaggio artistico: 7×60.000 = 420.000 euro

Staffetta slittino: 6×60.000 = 360.000 euro

Dominik Paris: 60.000 euro

Dominik Fischnaller: 60.000 euro

Lucia Dalmasso: 60.000 euro

TOTALE: 3,96 milioni di euro.