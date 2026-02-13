Classifica curling Olimpiadi: Italia in testa a punteggio pieno nel torneo maschile

Il curling azzurro esulta per la seconda vittoria della squadra maschile in altrettanti incontri disputati nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia di misura, superano all’ultimo end anche la Gran Bretagna.

Gli azzurri questa sera saranno opposti alla Germania e domani riposeranno: in testa alla classifica, assieme all’Italia, ci sono Svizzera e Canada, sempre con due vittorie in altrettanti incontri, mentre la squadra scozzese che rappresenta la Gran Bretagna ha disputato tre match.

Seguono con un successo in due incontri proprio i tedeschi, appaiati alla Norvegia, mentre gli Stati Uniti hanno giocato tre partite. Ancora ferme al palo, infine, la Cina, la Cechia e, a sorpresa, la Svezia, che ha perso gli scontri diretti contro azzurri e scozzesi.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Canada 2 vittorie (2 partite)

1 Italia 2 (2)

1 Svizzera 2 (2)

4 Gran Bretagna 2 (3)

5 Germania 1 (2)

5 Norvegia 1 (2)

7 Stati Uniti 1 (3)

8 Cina 0 (2)

8 Cechia 0 (2)

8 Svezia 0 (2)