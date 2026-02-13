Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali

Classifica curling Olimpiadi: Italia in testa a punteggio pieno nel torneo maschile

Pubblicato

24 minuti fa

il

Per approfondire:
Italia curling maschile
Italia curling maschile / LaPresse

Il curling azzurro esulta per la seconda vittoria della squadra maschile in altrettanti incontri disputati nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia di misura, superano all’ultimo end anche la Gran Bretagna.

Gli azzurri questa sera saranno opposti alla Germania e domani riposeranno: in testa alla classifica, assieme all’Italia, ci sono Svizzera e Canada, sempre con due vittorie in altrettanti incontri, mentre la squadra scozzese che rappresenta la Gran Bretagna ha disputato tre match.

Seguono con un successo in due incontri proprio i tedeschi, appaiati alla Norvegia, mentre gli Stati Uniti hanno giocato tre partite. Ancora ferme al palo, infine, la Cina, la Cechia e, a sorpresa, la Svezia, che ha perso gli scontri diretti contro azzurri e scozzesi.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Canada 2 vittorie (2 partite)
1 Italia 2 (2)
1 Svizzera 2 (2)
4 Gran Bretagna 2 (3)
5 Germania 1 (2)
5 Norvegia 1 (2)
7 Stati Uniti 1 (3)
8 Cina 0 (2)
8 Cechia 0 (2)
8 Svezia 0 (2)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità