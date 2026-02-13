CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Classifica curling Olimpiadi: Italia in testa a punteggio pieno nel torneo maschile
Il curling azzurro esulta per la seconda vittoria della squadra maschile in altrettanti incontri disputati nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia di misura, superano all’ultimo end anche la Gran Bretagna.
Gli azzurri questa sera saranno opposti alla Germania e domani riposeranno: in testa alla classifica, assieme all’Italia, ci sono Svizzera e Canada, sempre con due vittorie in altrettanti incontri, mentre la squadra scozzese che rappresenta la Gran Bretagna ha disputato tre match.
Seguono con un successo in due incontri proprio i tedeschi, appaiati alla Norvegia, mentre gli Stati Uniti hanno giocato tre partite. Ancora ferme al palo, infine, la Cina, la Cechia e, a sorpresa, la Svezia, che ha perso gli scontri diretti contro azzurri e scozzesi.
CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Canada 2 vittorie (2 partite)
1 Italia 2 (2)
1 Svizzera 2 (2)
4 Gran Bretagna 2 (3)
5 Germania 1 (2)
5 Norvegia 1 (2)
7 Stati Uniti 1 (3)
8 Cina 0 (2)
8 Cechia 0 (2)
8 Svezia 0 (2)