Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streaming

Milano affronterà l’Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul, le meneghine sono costrette a disputare questo turno per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Si tratta di un replay: le squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e le lombarde hanno avuto la meglio in entrambe i confronti.

Il regolamento rivedibile prevede l’impiego della classifica combinata per stilare il tabellone e così Milano, ammessa ai playoff come migliore seconda, incrocerà le elleniche, promosse come miglior terza. Si incomincerà con il match d’andata, in programma martedì 17 febbraio (ore 18.00) nella tana dell’Olympiacos. Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le avversarie.

Milano si affiderà al suo sestetto riferimento guidato dall’opposto Paola Egonu, dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, dalla palleggiatrice Francesca Bosio, dalle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Tra le fila dell’Olympiacos si distinguono le attaccanti Milica Kubura, Ivana Vanjak e Amanda Coneo, oltre a una centrale di rango internazionale come Jovana Stevanovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Olympiacos-Milano, playoff d’andata della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO OLYMPIACOS-MILANO VOLLEY OGGI

Martedì 17 febbraio

Ore 18.00 Olympiacos Pireo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA OLYMPIACOS-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.