Volley femminile, Novara vince un duello titanico contro Milano. Tolok primeggia nella sfida con Egonu

Novara ha sconfitto Milano per 3-2 (25-18; 19-25; 25-20; 22-25; 16-14) in uno dei due big match della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si confermano la bestia nera delle meneghine, visto che le avevano già sconfitte a fine dicembre nei quarti di finale della Coppa Italia: le ragazze di coach Stefano Lavarini sono incappate nel sesto ko stagionale in campionato e si trovano al terzo posto in classifica, con cinque lunghezze di margine nei confronti del sestetto allenato da Lorenzo Bernardi.

Milano ha saputo rimontare da 1-2 in una partita decisamente combattuta e al tie-break si è trovata sotto per 10-12, ha recuperato due volte (12-12 e 14-14), ma poi le padrone di casa hanno firmato un micidiale uno-due e hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, firmando la terza affermazione consecutiva nel torneo a quattro giorni di distanza dal sigillo contro il Benfica valso il secondo posto nel girone di Champions League alle spalle del Fenerbahce Istanbul.

Prestazione superba da parte dell’opposto Tatiana Tolok, che ha messo a segno 33 punti (5 ace) e ha vinto il duello a distanza con Paola Egonu (25 punti, 2 ace). Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte la schiacciatrice Mayu Ishikawa (17 punti) e le centrali Federica Squarcini (13, 2 muri) e Sara Bonifacio (10, 3 muri). A esprimersi al meglio nel sestetto di Milano sono state la centrale Anna Danesi (15 punti, 7 muri!) e la schiacciatrice Rebecca Piva (12), spalleggiata in reparto da Khalia Lanier ed Elena Pietrini (6 punti a testa).