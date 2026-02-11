Volley femminile, Scandicci e Milano vincono in Serie A1. La lotta salvezza si infiamma

Dopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile è proseguita con altre sei partite. Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 e si è confermata in seconda posizione, Milano ha fermato San Giovanni in Marignano dopo quattro vittorie di fila e si è imposta per 3-1 di fronte al proprio pubblico, rafforzando il terzo posto in graduatoria visto che Chieri è crollata per 3-1 sul campo di Monviso.

Novara ha espugnato il campo di Macerata per 3-0 e ha agganciato Chieri al quarto posto in classifica, anche se le Zanzare vantano un’affermazione in più. Perugia si è rianimata e ha battuto Busto Arsizio per 3-1, ma ormai è una rincorsa disperata in ottica salvezza: la umbre sono a un passo dalla retrocessione, per il resto sarà una lotta tra San Giovanni, Macerata, Monviso e Cuneo (raccolte in tre punti, la peggiore scivolerà in Serie A1).

L’opposto Ekaterina Antropova (18 punti) e la schiacciatrice Sarah Franklin (16) hanno trascinato Scandicci, una superba Paola Egonu (18 punti) e una ritrovata Elena Pietrini (17) hanno fatto la differenza tra le fila di Milano, mentre Novara si è affidata alle attaccanti Tatiana Tolok (17) e Mayu Ishikawa (16). Il colpo di Monviso porta soprattutto le firme di Lena Kindermann (23) e Anna Dodson (16). Scatto playoff di Bergamo, che si è imposta a Cuneo per 3-1 sotto i colpi di Alessia Bolzonetti (22), mentre Beatrice Gardini (17) è stata la mattatrice dell’affermazione di Perugia.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo 1-3 (26-24; 24-26; 21-25; 22-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio 3-1 (26-24; 25-22; 22-25; 25-21)

Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-1 (25-21; 23-25; 25-22; 25-21)

Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-18; 25-22; 22-25; 25-23)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25; 18-25; 19-25)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (22-25; 31-33; 16-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 66 punti, Scandicci 59, Milano 56, Novara 51, Chieri 51, Vallefoglia 37, Bergamo 31, Firenze 27, Busto Arsizio 27, San Giovanni in Marignano 23, Macerata 21, Monviso 20, Cuneo 20, Perugia 15.