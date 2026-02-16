Quando si gioca Novara-Scandicci, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streaming

Novara e Scandicci si affronteranno nei playoff della Champions League di volley femminile: le due squadre italiane hanno chiuso i propri gironi al secondo posto, rispettivamente alle spalle del Fenerbahce Istanbul e del VakifBank Istanbul. Le compagini turche sono state superiori e così le due realtà della Serie A1 si affronteranno in un testa a testa fratricida che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea.

La partita d’andata si disputerà mercoledì 18 febbraio (ore 18.00) al PalaIgor: le piemontesi giocheranno di fronte al proprio pubblico, la settimana successiva toccherà alle toscane avere il favore delle mura amiche. Le Campionesse del Mondo, seconde in campionato, partiranno con i favori del pronostico nella tana delle Zanzare, quinte in Serie A1, di coach Lorenzo Bernardi, che proveranno però a fare il colpaccio in vista della sfida di ritorno in trasferta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Scandicci, playoff d’andata della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-SCANDICCI VOLLEY

Mercoledì 18 febbraio

Ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA NOVARA-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.