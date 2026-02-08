Scandicci-Conegliano, surreale 41-43 nel primo set! Le Pantere poi dilagano, gran duello Haak-Antropova

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (43-41; 25-22; 25-20) nello scontro diretto al vertice che ha animato la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere si sono imposte con il massimo scarto al Pala BigMat di Firenze e hanno così allungato in testa alla classifica generale, dove ora possono fare affidamento su sei punti di vantaggio proprio nei confronti delle toscane: nei fatti le Campionesse d’Europa hanno ipotecato la conquista della regular season, visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione regolare.

Le due corazzate del nostro campionato, che si erano già affrontate nelle finali del Mondiale per Club (vinto dalla Savino Del Bene) e della Coppa Italia (alzata al cielo dalla Imoco), hanno dato vita a un pirotecnico primo set, che si è concluso addirittura per 43-41 e che è diventato il quinto parziale più lungo della storia a livello nazionale da quando si gioca con il rally point system. Le padrone di casa si sono procurate i primi cinque set-point non consecutivi, a seguire quattro occasioni per le ospiti, un paio per le toscane, un altro botta e risposta (3-3), poi si arriva sul 40-40 e Conegliano riesce a chiudere i conti.

Dopo aver avuto la meglio nella prima battaglia, Conegliano ha dominato la seconda frazione fino al 19-13 e ha poi contenuto il tentativo di rimonta delle rivali, prima di dettare legge nel terzo parziale. La bomber Isabelle Haak ha messo a segno 27 punti e ha vinto il duello con Ekaterina Antropova (24 punti, 4 muri e 3 ace), nel sestetto di coach Daniele Santarelli si sono distinte anche le schiacciatrici Gabi (11) e Zhu Ting (17 punti, 3 muri), le centrali Marina Lubian (5) e Sarah Fahr (9) sotto la guida di Joanna Wolosz. Oltre ad Antropova, soltanto il martello Avery Skinner ha raggiunto la doppia cifra (11) nella compagine guidata da Marco Gaspari.