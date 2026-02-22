Quando sfila l’Italia nella Cerimonia di Chiusura alle Olimpiadi? C’è un passaggio di testimone. E i portabandiera…

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono giunte alla loro giornata conclusiva: dopo due settimane di grande spettacolo alle nostre latitudini, domenica 22 febbraio si assegnano gli ultimi titoli (a fare calare il sipario sarà l’attesissima finale di hockey ghiaccio maschile tra USA e Canada) e poi sarà tempo di proiettarsi verso la Cerimonia di Chiusura, che andrà in scena presso l’Arena di Verona a partire dalle ore 20.30.

L’anfiteatro nella città veneto sarà il perfetto passaggio di testimone con le Paralimpiadi, la cui Cerimonia d’Apertura si terrà proprio in questo scenario il prossimo 6 marzo. Il protocollo sarà meno rigido rispetto alla Cerimonia d’Apertura che aveva animato la serata di venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano: ci sarà spazio per uno spettacolo in uno dei grandi templi della lirica mondiale e l’Italia passerà il testimone alla Francia, che ospiterà la prossima edizione dei Giochi su neve e ghiaccio (Alpi Francesi 2030).

E la sfilata delle Nazioni? Il cerimoniale sarà ben diverso rispetto alla Cerimonia d’Apertura, dove i Paesi si presentano in ordine alfabetico con alcune eccezioni (la Grecia in apertura e gli ospitanti in chiusura, come successe all’Italia ormai diciassette giorni fa). In questo caso tutti gli atleti entreranno insieme all’Arena, mescolati a piacimento e senza seguire particolari criteri, in segno di unità ed amicizia.

Non ci sarà un ordine di ingresso stabilito Nazione per Nazione, i portabandiera dell’Italia saranno Lisa Vittozzi (oro nell’inseguimento di biathlon) e Davide Ghiotto (oro nel team pursuit di speed skating).

QUANDO SFILA L’ITALIA NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA

Non è previsto un ordine di sfilata prestabilito: gli atleti entrano insieme a piacimento, senza particolari criteri.

PORTABANDIERA ITALIA CERIMONIA DI CHIUSURA

Lisa Vittozzi (oro nell’inseguimento di biathlon) e Davide Ghiotto (oro nel team pursuit di speed skating).

CALENDARIO CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 20.30 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA CERIMONIA CHIUSURA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.