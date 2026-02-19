Quando e dove la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026? Orario, tv, ospiti già annunciati

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena domenica 22 febbraio, alle ore 20.00: la manifestazione si terrà all’Arena di Verona, rinominata per la circostanza Verona Olympic Arena, stessa location dove il 6 marzo si terrà la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi.

Diverse star della musica e dello spettacolo sono già state annunciate: certe le presenze di Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte ed Achille Lauro. Per quanto concerne i politici, non è ancora ufficiale la presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre sarà assente il presidente francese Emmanuel Macron, e per il passaggio di consegne con le Olimpiadi 2030 ci sarà il primo ministro francese, Sébastien Lecornu.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia di chiusura sarà fruibile su Rai1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LA CERIMONIA DI CHIUSURA ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 20.00 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai1

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

