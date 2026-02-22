Quando la Cerimonia di chiusura oggi in tv: orario domenica 22 febbraio, ordine della sfilata, ospiti attesi

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 20.30 all’Arena di Verona, denominata Verona Olympic Arena: l’Italia ha designato quali portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.

La tradizionale sfilata degli atleti vedrà i vari protagonisti entrare tutti insieme in segno di unità ed amicizia, dunque non ci sarà un ordine di ingresso stabilito Nazione per Nazione, come invece accaduto per la Cerimonia d’Apertura.

Diverse star della musica e dello spettacolo sono già state annunciate: certe le presenze di Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte ed Achille Lauro. Altre sorprese potrebbero esserci nel corso della serata, ma è stata mantenuta discrezione sull’eventuale presenza di altre stelle.

Sul piano politico, non è ancora ufficiale la presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre sarà assente il presidente transalpino Emmanuel Macron, e per il passaggio di consegne con le Olimpiadi 2030, che si terranno nelle Alpi Francesi, ci sarà il primo ministro transalpino, Sébastien Lecornu.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia di chiusura sarà fruibile su Rai1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LA CERIMONIA DI CHIUSURA ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 20.30 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai1

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

L’ORDINE DI SFILATA DI TUTTE LE NAZIONI

OSPITI ANNUNCIATI

Roberto Bolle

Benedetta Porcaroli

Gabry Ponte

Achille Lauro