LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di Verona

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma alla Arena di Verona. C’è un momento, alla fine di ogni Olimpiade, in cui il tempo sembra fermarsi. Le ultime luci, gli ultimi applausi, l’ultimo sguardo condiviso tra atleti, volontari e pubblico. Questa sera, alle 20.30, l’Arena di Verona diventerà il cuore pulsante di quell’istante: la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promette di essere molto più di un congedo. Sarà una celebrazione collettiva, un abbraccio finale a un’edizione destinata a restare nella storia.

L’Italia saluta la “sua” Olimpiade con numeri straordinari: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 30 medaglie e uno storico quarto posto nel medagliere. Un risultato che ha sbriciolato ogni precedente record azzurro ai Giochi Invernali e che ha acceso l’entusiasmo di un Paese intero. Milano Cortina 2026 è stata la prima Olimpiade “diffusa”, capace di unire territori, montagne e città in un unico grande racconto sportivo. E proprio questo racconto troverà la sua sintesi nell’anfiteatro simbolo della tradizione italiana nel mondo.

Il titolo scelto per la serata è “Beauty in Action”, bellezza in movimento. Un concetto che intreccia sport, arte, musica, tecnologia e lirica, fondendo passato e futuro in una narrazione moderna. La regia è firmata da Stefania Opipari per Filmmaster, la stessa agenzia creativa che curerà anche l’apertura delle Paralimpiadi. L’obiettivo dichiarato è quello di portare in scena qualcosa di mai visto prima in Arena: uno spettacolo capace di vivere del suo passato millenario ma anche di proiettarsi in una dimensione contemporanea e internazionale. La musica avrà un ruolo centrale. Dopo aver trasformato l’anfiteatro in una gigantesca pista di emozioni, Gabry Ponte sarà uno dei protagonisti sonori della serata, affiancato dal compositore Michele Braga e dal producer Vittorio Cosma, in un dialogo tra elettronica, orchestrazioni e suggestioni cinematografiche. A rendere ancora più potente l’esperienza sarà la presenza dei Major Lazer, formazione globale composta da Diplo, Walshy Fire, Ape Drums e America Foster, pronta a portare sul palco un’energia internazionale che unisce dancehall, reggae, hip-hop ed elettronica in un linguaggio universale.

Non mancherà la danza, con l’eleganza magnetica di Roberto Bolle, capace di fondere atletismo e arte pura, affiancato dai danzatori della Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato. Sarà un dialogo continuo tra corpi, musica e scenografie, impreziosito dai costumi visionari di Stefano Sciammitti. Accanto ai grandi nomi, un ruolo speciale spetta ai volontari: oltre 800 persone che hanno lavorato dietro le quinte per settimane, anima silenziosa dei Giochi. Anche loro saranno parte integrante della festa finale, simbolo di uno spirito olimpico che va oltre il risultato sportivo.

La Cerimonia di Chiusura non sarà soltanto il passaggio di consegne verso il futuro, ma il momento in cui Milano Cortina 2026 diventerà memoria condivisa. In un’Arena pronta a trasformarsi in teatro globale, l’Italia saluterà i suoi Giochi con orgoglio, consapevole di aver scritto una pagina indelebile della storia olimpica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma alla Arena di Verona. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, appuntamento alle 20.30. Buon divertimento!