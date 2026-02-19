Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto a fare da portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica dalle 20:00 all’Arena di Verona. Lo ha comunicato il CONI sul proprio sito web, svelando così il mistero sull’accoppiata che varcherà con il tricolore le soglie di uno dei più iconici luoghi che l’Italia può vantare.

Lisa Vittozzi, 31 anni, nata a Pieve di Cadore, ma sappadina su tutta la linea, ha conquistato due medaglie nel corso di queste Olimpiadi: la prima nella staffetta mista, d’argento, e la seconda d’oro, nell’inseguimento individuale. Può vantare un primato: quello di esser diventata la prima persona italiana nell’intera storia del biathlon alle Olimpiadi a salire sul gradino più alto del podio. Per lei c’è ancora una gara: la mass start di sabato alle 14:15, che chiuderà il programma olimpico della disciplina.

Davide Ghiotto, invece, è stato protagonista dell’oro dell’inseguimento a squadre del pattinaggio velocità assieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Per lui una gran bella rivincita dopo che nei 5000 metri era arrivato un quarto posto e la tensione gli aveva giocato un brutto scherzo nei “suoi” 10000 metri. A differenza di Lisa Vittozzi, poiché Ghiotto non disputerà la mass start di sabato le sue Olimpiadi sono già concluse.

Al momento sono 26 le medaglie portate a casa dall’Italia: già oggi potrebbero aumentare, ma ci sono ancora quattro giorni per rimpinguare ancora il bottino di quella che è già una spedizione largamente da record, anche pensando al rapporto medaglie-eventi svolti nella rassegna a cinque cerchi.