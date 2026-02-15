Quando parte Sofia Goggia nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streaming

A Cortina d’Ampezzo (Italia) l’Italia culla sogni di ulteriori medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel settore femminile dello sci alpino: al termine della prima run del gigante Federica Brignone è prima e Sofia Goggia è terza.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30

Essendo terza, Goggia partirà per 28ma nella seconda manche, che inizierà alle ore 13.30: le prime 15 partiranno a distanza di 1’30”, mentre dalla 16 alla 22 scatteranno ogni 1’45”, infine dalla 23 prenderanno il via ogni 2’10”, inoltre ci saranno due pause di 2’15” dopo i pettorali 15 e 22. Per questi motivi, salvo ritardi o interruzioni, nella seconda manche Sofia Goggia aprirà il cancelletto di partenza alle ore 14:16:50.

Per la seconda manche del gigante femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA 2A MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE?

