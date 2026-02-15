Milano Cortina 2026OlimpiadiPattinaggio ArtisticoSport in tvSport Invernali
A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, italiani in gara, streaming
Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà lunedì 16 febbraio, quando si disputerà il free program delle coppie di artistico. L’appuntamento è per le ore 20.00, l’Italia vuole sognare in grande con Sara Conti e Niccolò Macii, binomio capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e secondo alle Finali del Grand Prix: gli azzurri andranno a caccia del risultato a effetto sul ghiaccio del Forum.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (lunedì 16 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.00 Free program coppie a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport
PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.00; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.00 Free program coppie a Milano (Italia): Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosin