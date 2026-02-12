Quando parte Davide Ghiotto nei 10000 metri e l’avversario in batteria: sul ghiaccio prima della pausa

Dopo il quarto posto sui 5000, cercherà riscatto venerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 16.00, Davide Ghiotto, che sarà in gara sui 10000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prova nella quale sarà al via anche Riccardo Lorello, di bronzo sulla mezza distanza.

Saranno 12 i concorrenti, suddivisi in 6 batterie: Davide Ghiotto è stato inserito nella terza serie, quella prevista subito prima della pausa per la preparazione del ghiaccio. L’azzurro sarà opposto al polacco di origini russe Vladimir Semirunniy.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall'emittente e potrebbe prevedere l'alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 10000 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

QUANDO PARTE DAVIDE GHIOTTO?

STARTLIST 10000 METRI MASCHILI SPEED SKATING OLIMPIADI 2026

1 I LORELLO Riccardo ITA

O HENRIKSEN Sigurd NOR

2 I SWINGS Bart BEL

O van de BUNT Stijn NED

3 I SEMIRUNNIY Vladimir POL

O GHIOTTO Davide ITA

4 I BERGSMA Jorrit NED

O BLOEMEN Ted-Jan CAN

5 I JILEK Metodej CZE

O DAWSON Casey USA

6 I EITREM Sander NOR

O LOUBINEAUD Timothy FRA