Quando la finale della staffetta femminile di short track? Orario, tv, avversarie dell’Italia

L’appuntamento con le medaglie è fissato: mercoledì 18 febbraio, alle ore 21.00, l’Italia dello short track, impegnata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputerà la Finale A della staffetta 3000 metri femminile.

L’Italia di Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel e Gloria Ioratti, si confronterà, nell’ultimo atto che metterà in palio le medaglie, con Corea del Sud, Canada e Paesi Bassi, mentre in Finale B si affronteranno Cina, Giappone, Francia e Stati Uniti.

Per lo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 21.00 Staffetta 3000 metri femminile, Finale A – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST FINALE A STAFFETTA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 Corea del Sud

2 Canada

3 Paesi Bassi

4 Italia