Quando la finale della staffetta femminile di short track? Orario, tv, avversarie dell’Italia
L’appuntamento con le medaglie è fissato: mercoledì 18 febbraio, alle ore 21.00, l’Italia dello short track, impegnata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputerà la Finale A della staffetta 3000 metri femminile.
L’Italia di Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel e Gloria Ioratti, si confronterà, nell’ultimo atto che metterà in palio le medaglie, con Corea del Sud, Canada e Paesi Bassi, mentre in Finale B si affronteranno Cina, Giappone, Francia e Stati Uniti.
Per lo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 18 febbraio
PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
STARTLIST FINALE A STAFFETTA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Corea del Sud
2 Canada
3 Paesi Bassi
4 Italia