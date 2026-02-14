Flora Tabanelli torna ed è in finale nel Big Air alle Olimpiadi! Passa anche Gasslitter!

Flora Tabanelli ha fatto il proprio ritorno in gara a tre mesi di distanza dal brutto infortunio che aveva rischiato di farle saltare le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo scorso 6 novembre era caduta durante un allenamento a Stubai (Austria), riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: in accordo con lo staff medico si era deciso di non operarsi e di attuare un piano di riabilitazione per rafforzare la muscolatura e poter essere della partita ai Giochi.

La 18enne emiliana ha stretto i denti, ha lavorato alacremente ed è riuscita a presentarsi alla rassegna a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico. L’azzurra ha rinunciato allo slopestyle, in modo da concentrarsi esclusivamente sul Big Air, la disciplina dello sci freestyle più amata dalla nostra portacolori. La Campionessa del Mondo, nonché detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, si è distinta nelle qualificazioni andate in scena stasera sulla neve di Livigno ed è riuscita a rientrare tra le migliori dodici classificate del turno preliminare, staccando così il biglietto per la finale.

Flora Tabanelli ha aperto la propria prova con un buon switch double 1000: leggerissima sbavatura e punteggio di 81.50, che la colloca al settimo posto al termine della prima run. L’azzurra ha invece commesso un errore nella seconda run e si è fermata a 37.00, dunque serviva confezionare un terzo salto di spessore per superare il taglio: opta per un solido double cork 1080, viene premiata con 80 punti e chiude così la sessione con il totale di 161.50.

La Campionessa del Mondo vola in finale con il sesto accredito e tra un paio di giorni andrà a caccia della medaglia: si ripartirà da zero e ci sono tutte le carte in regola per alzare il tasso tecnico della propria prova, fondamentale per battagliare alla pari con le altre stella della disciplina. La migliore è stata la canadese Megan Oldham (171.75), che ha preceduto di misura la cinese Ailing Eileen Gu (170.75, già argento nello slopestyle e Campionessa Olimpica di Pechino 2022) e la svizzera Mathilde Gremaud (169.00, appena confermatasi Campionessa Olimpica di slopestyle). Punteranno in alto anche la britannica Kirsty Muir (166.50), la finlandese Anni Karava (161.75), la canadese Naomi Urness (161.25) e l’austriaca Lara Wolf (160.25).

L’Italia sorride anche per la qualificazione di Maria Gassliter, eccellente decima con il punteggio di 156.00: alla sua prima stagione tra le grandi e reduce dal decimo posto conseguito nello slopestyle alla sua prima apparizione ai Giochi, l’altoatesina si è merita il diritto di partecipare a un’altra finale in Valtellina e sembra avere grandi margini di miglioramento. Gli altri pass sono stati conquistati dalla cinese Mengting Liu (160.00), dall’ucraina Kateryna Kotsar (155.50) e dalla svizzera Anouk Andraska (152.25).