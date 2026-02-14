Short track, l’Italia punta ad altre medaglie alle Olimpiadi per spegnere le troppe polemiche

Oggi si accendono nuovamente i riflettori sullo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago va in scena la terza giornata di gare, un passaggio chiave del programma a Cinque Cerchi, tra ambizioni di medaglia e tensioni che hanno animato le ultime ore in casa Italia.

Dalle 20.15 il ghiaccio tornerà protagonista con un menù ricco: al maschile spazio ai 1500 metri (quarti di finale, semifinali e finale), mentre le donne saranno impegnate nei 1000 metri e nelle semifinali della staffetta. Una serata intensa, che arriva in un momento delicato per il gruppo azzurro.

Riflettori puntati su Arianna Fontana, fresca d’argento nei 500 metri, risultato che le ha permesso di eguagliare il primato di Edoardo Mangiarotti come atleta italiana più medagliata ai Giochi Olimpici (13 podi). La valtellinese riparte dai quarti dei 1000 metri con l’obiettivo dichiarato di spingersi il più lontano possibile. Il coefficiente di difficoltà è altissimo e la gestione dei turni sarà determinante, ma l’azzurra ha già dimostrato di saper esaltarsi nei grandi appuntamenti. Con lei, nelle batterie, anche Elisa Confortola e Chiara Betti, mentre il trio italiano sarà protagonista pure nelle semifinali della staffetta femminile.

Sul fronte maschile, attenzione ai 1500 metri, distanza tecnica e tattica per eccellenza. Pietro Sighel va a caccia di riscatto dopo la squalifica nei 1000 metri, un provvedimento contestato dall’atleta e dallo staff azzurro e costato una potenziale medaglia. Il trentino è finito al centro dell’attenzione anche per alcune dichiarazioni rilasciate a La Repubblica sul rapporto con Fontana, parole che hanno acceso un vivace dibattito interno.

La campionessa azzurra, interpellata a Casa Italia, ha preferito non alimentare la polemica, ribadendo con i fatti la propria appartenenza al gruppo. Sighel, dal canto suo, ha successivamente chiarito il senso delle sue frasi attraverso i social, sottolineando il rispetto per una fuoriclasse che “ha fatto la storia dello short track italiano” e assicurando che, quando si gareggia per l’Italia, si è tutti dalla stessa parte.

Il clima resta da monitorare, ma ora la parola passa al ghiaccio. In una disciplina dove equilibrio, strategia e nervi saldi fanno la differenza, l’Italia è chiamata a trasformare tensioni e aspettative in energia positiva. La terza giornata olimpica dirà molto sulle ambizioni azzurre nella seconda settimana dei Giochi: tra voglia di rivincita, conferme attese e il sogno di nuove medaglie, lo spettacolo è pronto a ripartire.