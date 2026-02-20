Quando inizia il Mondiale di F1 2026? Si comincia in Australia! Programma, orari, tv, streaming

Mentre siamo pronti per far calare il sipario sulla seconda tranche dei test pre-stagionali di Sakhir, è già tempo di pensare al via ufficiale del campionato: il 6-8 marzo, infatti, si inizierà con il fine settimana del Gran Premio d’Australia che si disputerà, come tradizione, nello splendido scenario del circuito dell’Albert Park di Melbourne.

Quale sarà il programma della gara australiana? Si inizierà nel cuore della notte di venerdì 6 marzo con la prima sessione di prove libere delle ore 02.30 della durata di 60 minuti, quindi si tornerà subito in scena alle ore 06.00 per la seconda sessione di prove libere. Sabato 7 marzo si tornerà in azione per la terza sessione di prove libere delle ore 02.30, mentre alle ore 06.00 andranno in scena le prime qualifiche della nuova annata. Domenica 8 marzo, invece, il Gran Premio scatterà alle ore 05.00.

La tappa d’esordio della stagione sarà di fondamentale importanza per diversi motivi. In primo luogo capiremo se quanto visto nelle tre sessioni di test (Barcellona e doppio Sakhir) sarà effettivamente confermato quando si inizierà a fare sul serio. In secondo luogo finalmente vedremo quale team si sarà presentato nel migliore dei modi ai nastri di partenza dell’annata. McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes sono pronte per battagliare, con Aston Martin che vuole inserirsi nella sfida.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Australia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili in differita ed in chiaro qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026 (orari italiani)

Venerdì 6 marzo

Ore 02.30-03.30 Prove libere 1

Ore 06.00-07.00 Prove libere 2

Sabato 7 marzo

Ore 02.30-03.30 Prove libere 3

Ore 06.00-07.00 Qualifiche

Domenica 8 marzo

Ore 05.00 Gran Premio d’Australia