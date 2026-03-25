Haugan vince l’ultimo slalom della stagione, a McGrath la Coppa del Mondo di specialità. Sala sfiora la top10

Dalle lacrime per la delusione olimpica a quelle di gioia per la conquista della sua prima coppa di slalom della carriera. Il norvegese Atle Lie McGrath scaccia via gli incubi e riesce a vincere la tanto ambita sfera di cristallo. Ha tremato anche in quest’ultimo slalom della stagione, forse attanagliato dalla pressione e dalla tensione, ma i suoi rivali non ne hanno approfittato, su tutti l’amico Lucas Pinheiro Braathen che ha clamorosamente inforcato dopo poche porte nella seconda manche. Bellissimo l’abbraccio al traguardo proprio tra il brasiliano ed il norvegese, cresciuti insieme e che hanno condiviso tutta la loro carriera fin dalle gare giovanili.

Una festa doppia per la Norvegia, visto che a vincere quest’ultimo slalom è stato Timon Haugan, che ha così centrato la sua settima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Il norvegese ha battuto di 44 centesimi lo svizzero Loic Meillard, che era in testa a metà gara. Sul podio ci sale anche il finlandese Eduard Hallberg (+1.03), che va davvero a chiudere una stagione ampiamente positiva e dove si è messo in mostra tra i migliori della specialità.

Quarto posto per il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.12) che ha preceduto il francese Clement Noel (+1.13), lo svizzero Tanguy Nef (+1.67) e l’austriaco Michael Matt (+1.70). Solamente ottavo Atle Lie McGrath (+1.79), che ha perso due ulteriori posizioni rispetto a metà gara, ma per sua fortuna non è stato superato da Noel e Pinheiro Braathen. Completano la Top-10 il tedesco Linus Strasser (+2.38) e il francese Victor Muffat-Jeandet (+2.41).

Undicesimo posto per Tommaso Sala (+2.50), che è risalito di tre posizioni con una buona seconda manche. Fuori dai punti, invece, Alex Vinatzer, che ha terminato diciassettesimo (+2.98).

Nella classifica di slalom dunque vittoria per Atle Lie McGrath con 584 punti davanti a Clement Noel (520) e Lucas Pinheiro Braathen (511). In quella generale Marco Odermatt trionda con 1626 punti davanti proprio a Pinheiro Braathen (1058) e a McGrath (936).