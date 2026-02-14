CARNEVALE A BORMIO! Lucas Pinheiro Braathen regala al Brasile un oro da leggenda e lascia Odermatt senza titoli

La storia è stata scritta! Lucas Pinheiro Braathen conquista la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali per il Brasile, trionfando nel gigante maschile di Milano Cortina 2026. Una prima volta davvero emozionante per l’ex norvegese, rimasto fuori anche una stagione intera prima del suo passaggio al Brasile, nazione di appartenenza della mamma. Una vittoria fenomenale, costruita soprattutto con una prima manche eccezionale dove aveva ipotecato il successo, infliggendo distacchi abissali agli avversari. Nella seconda, sotto una fitta nevicata, è stato molto bravo a gestire, prendendosi questa vittoria storica.

Dietro al brasiliano c’è un terzetto svizzero, capeggiato da Marco Odermatt, che ci ha provato a rimontare, ma alla fine ha concluso al secondo posto a 58 centesimi dalla vetta. Si chiude così un’Olimpiade senza medaglie d’oro per il campione svizzero, che è davvero lo sconfitto di questi Giochi, nonostante le tre medaglie conquistate (argento in combinata e bronzo in superG).

Sul podio ci sale anche Loic Meillard (+1.17), che si prende la medaglia di bronzo ed ora punta allo slalom per mettersi al collo la terza medaglia della sua Olimpiade. Quarto posto per Thomas Tumler (+1.45), che ha preceduto il norvegese Atle Lie McGrath (+1.82), bravo a recuperare tre posizioni nella seconda manche.

Sesta posizione per il francese Leo Anguenot (+1.99) davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (+2.04) e agli austriaci Stefan Brennsteiner (+2.23) e Marco Schwarz (+2.28). Completa la Top-10 l’andorrano Joan Verdù (+2.29).

Ventiquattresimo posto per Giovanni Franzoni (+4.13), che è purtroppo l’unico azzurro arrivato al traguardo. Infatti dopo le uscite nella prima manche di Luca de Aliprandini e Tobias Kastlunger, è arrivata anche quella di Alex Vinatzer nella seconda. L’altoatesino stava spingendo e stava anche andando bena al primo intermedio, cercando la rimonta dall’undicesimo posto. Purtroppo ha toccato leggermente la neve con lo scarpone ed è scivolato via lungo il tracciato.